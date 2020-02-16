taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0543
Euro
6.5611
Altın
1582.6
Borsa
120151.44
Gram Altın
308.087
Bitcoin
62628.15

Kartepe yolunda kilometrelerce araç kuyruğu

Kocaeli'deki Kartepe Kayak Merkezi, hafta sonu tatilcilerin akınına uğrarken, bazı ziyaretçiler trafik yoğunluğu nedeniyle oluşan uzun kuyruğu görünce, zirveye çıkmaktan vazgeçerek geri döndü.

DHA | 16.02.2020 - 06:07..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Kartepe yolunda kilometrelerce araç kuyruğu

Samanlı Dağları’nın zirvesindeki 1850 rakımlı Kartepe Kayak Merkezi, hafta sonu tatilcilerin yoğun ilgisiyle doldu. Kayak merkezinin otoparkı tamamen dolunca, zirve yolunda yaklaşık 3 kilometreyi geçen araç kuyruğu oluştu.

Kartepe yolunda kilometrelerce araç kuyruğu

Kartepe yolunda kilometrelerce araç kuyruğu

ZİRVEYE ÇIKAMADAN DÖNDÜLER

Sürücüler yol kenarlarına araçlarını park edip kar topu oynayıp karın keyfini çıkardı. Ayrıca zaman zaman da bölgede yoğun sis oluştu. Bazı araç sürücüleri de trafik yoğunluğu nedeniyle zirveye çıkmaktan vazgeçip geri döndü.

Kartepe yolunda kilometrelerce araç kuyruğu

İstanbul’dan geldiklerini söyleyen İlker Çakıroğlu, “İstanbul’un yoğunluğundan güzel atmosferi olan bir yere kaçalım dedik. Fakat burada da yoğun trafik yaşanıyor. Biz de arabamızı yol kenarına çekip ailece kartopu oynuyoruz. Trafiği görünce zirveye çıkmaktan vazgeçtik. Geçen geldiğimizde açık bir hava vardı fakat bugün sisle kaplı. Biraz vakit geçirdikten sonra İstanbul’a geri döneceğiz” dedi.

Kartepe yolunda kilometrelerce araç kuyruğu

Trafik yoğunluğundan zirveye çıkamayacaklarını belirten Tuğba Gürcan ise, "İstanbul’dan geliyoruz. Zirveye çıkmaya çalışıyoruz fakat trafik çok yoğun ilerleyemiyoruz. Daha önce 2 kere gelmiştik. Fakat çıkamayacağız. Ayrıca sisle kaplandı ve göz gözü görmüyor. Büyük ihtimalle zirveye çıkamayacağız” diye konuştu.

Kartepe yolunda kilometrelerce araç kuyruğu

Kartepe yolunda kilometrelerce araç kuyruğu

Kartepe yolunda kilometrelerce araç kuyruğu

Kartepe yolunda kilometrelerce araç kuyruğu

Kartepe yolunda kilometrelerce araç kuyruğu

Kartepe yolunda kilometrelerce araç kuyruğu

Kartepe yolunda kilometrelerce araç kuyruğu

İlginizi Çekebilir
Evinde terörist saklayan HDP'li vekile soruşturma
Terör örgütüne eleman sağladığı tespit edilen teröristi evinde saklayan HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç hakkında soruşturma başlatıldı.
Antalya’da üç ayrı trafik kazası: 1 ölü, 10 yaralı
Finike-Elmalı karayolunda 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Finike ve Kumluca ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında ise 8 kişi yaralandı.
Belediye başkan yardımcısı, AK Partili seçmene küfür etti
İstanbul Sultanbeyli'de, tapu rayiç bedeline tepki göstermek için belediye önünde toplanan vatandaşlara belediye başkan yardımcısı, hakaretle karşılık verdi.
Sultangazi'de trafo yangını
İstanbul Sultangazi'de bir trafo, bilinmeyen nedenle alev alev yanarken, mahalle sakinleri kısa süreli paniğe kapıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Belediye başkan yardımcısı, AK Partili seçmene küfür etti
Belediye başkan yardımcısı, AK Partili seçmene küfür etti
220
PSG-Amiens maçında 8 gol
PSG-Amiens maçında 8 gol
7
3 farklı role girip dolandırıcılık yapan şahıs tutuklandı
3 farklı role girip dolandırıcılık yapan şahıs tutuklandı
21
Evinde terörist saklayan HDP'li vekile soruşturma
Evinde terörist saklayan HDP'li vekile soruşturma
73
Bekçileri bıçakla yaralayan saldırgan vuruldu
Bekçileri bıçakla yaralayan saldırgan vuruldu
26
Liverpool, ligde galibiyet serisini 17'ye çıkardı
Liverpool, ligde galibiyet serisini 17'ye çıkardı
7
Emlak ofisinden 3.5 milyon liralık kobra zehri çıktı
Emlak ofisinden 3.5 milyon liralık kobra zehri çıktı
6
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir