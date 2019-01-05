taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3353
Euro
6.0852
Altın
1285.17
Borsa
88830.82
Gram Altın
220.507

Kartepe'de kar kalınlığı 2 metreye ulaştı

Kocaeli Kartepe'de kar kalınlığı 2 metreyi bulurken belediye ekipleri yolların açık kalması için 550 personelle çalışıyor.

AA | 05.01.2019 - 16:04..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 2 metre, pistlerde ise 4 metreye ulaştığı, Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Kartepe'de, yollarda kar küreme işleminin devam ettiği, yolların açık olduğu aktarıldı.

GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORLAR

Ulaşım Dairesi ekiplerinin, buzlanmayı önlemek için tuz, solüsyon ve kar küreme araçlarını hazır tuttuğu vurgulanan açıklamada, yoğun kar yağışında diğer ekiplerin de karla mücadele ekiplerine yolların açılması için destek sağladığı, ekiplerin gece gündüz yolların sürekli açık kalması için çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Kartepe'de kar kalınlığı 2 metreye ulaştı

KARLA 550 PERSONEL MÜCADELE EDİYOR

İlçelerde ana arterlere konuşlandırılarak 24 saat hizmet veren karla mücadele ekiplerinin, kentin tüm noktalarına kısa sürede ulaşabilmesi için 550 personelin hazır bulundurulduğuna değinilen açıklamada, 3 kar rotatifi, 31 kar küreme kamyonu, 6 kar küreme kamyoneti, 23 greyder, 22 kanal kazıyıcı ve yükleyici, 11 loder, 15 ekskavatör, 6 kar robotu, 3 tır, 3 bobcat, 3 çekici trayler, 15 tuzlama kamyonu, 1 vinç, 13 pikap, 5 akaryakıt tankeri ve 34 kar bıçaklı traktörün karla mücadelede kullanıldığı kaydedildi.

Yapılan çalışmalar sayesinde kapalı köy yolu bulunmadığı belirtildi.

Kartepe'de kar kalınlığı 2 metreye ulaştı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Iğdır'da şehit düşen askerin dramı

Iğdır'da şehit düşen askerin dramı

127
Vergi zammı sonrası 2019 yılında sigara fiyatları

Vergi zammı sonrası 2019 yılında sigara fiyatları

183
Babasının dövdüğü 6 yaşındaki Mertcan kurtarılamadı

Babasının dövdüğü 6 yaşındaki Mertcan kurtarılamadı

257
Köpeklerin öldürdüğü gencin cenazesinde kavga

Köpeklerin öldürdüğü gencin cenazesinde kavga

280
Kılıçdaroğlu Gürsel Erol'un annesinin cenazesine katıldı

Kılıçdaroğlu Gürsel Erol'un annesinin cenazesine katıldı

88
Telefonuna gelen linke tıklayınca 30 bin lira kaybetti

Telefonuna gelen linke tıklayınca 30 bin lira kaybetti

60
Deniz Çakır başörtülü konusunu kapatma çabasında

Deniz Çakır başörtülü konusunu kapatma çabasında

178
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir