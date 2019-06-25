Karting yarışması hızlı başladı

2019 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 4.ayak yarışları, 22 Haziran Cumartesi günü Tuzla Karting Park’ta düzenlendi.

LİDERLİK ÇEKİŞMESİ YAŞANDI

Tuzla Motorsporları Kulübü tarafından düzenlenen organizasyon sonunda Formula Senior kategorisinde Ali Ehad Türker, Formula Junior kategorisinde Yiğit Arslan ve Mini kategorisinde Emir Tanju, günü birincilikleri paylaşan isimler oldu. Mini kategorisinde liderlik çekişmesi, Emir Tanju ile Hakkı Dorum arasında yaşandı.

İlk 2 yarışı kazanan Emir Tanju, son yarışı Hakkı Dorum’a kaybetmesine rağmen günün birincisi oldu. Hakkı Dorum ikinciliği elde ederken, İskender Zülfikari üçüncülüğü aldı. Mini kategorisinde dereceye giren sporcular, kupalarını başarılı milli sporcumuz Ayhancan Güven’in elinden aldılar.

EN ÜST BASAMAKTA YER ALDI

Formula Junior kategorisinde Yiğit Arslan, günün 3 yarışını da kazanarak birinciliğe ulaştı. Kerim Sulyak ikinciliği, Ömer Asaf Kolot üçüncülüğü elde etti. Formula Senior kategorisinde ise her 3 yarışı da kazanan Ehad Türker, kürsünün en üst basamağına bir kez daha çıktı.

DİĞER YARIŞ 13-14 TEMMUZ'DA

Türker’in ardından Zekai Özen ikinciliği, M. Kerem Kahraman üçüncülüğü alarak günü kupayla tamamlayan sürücüler oldular.

2019 Türkiye Karting Şampiyonası'na, 13-14 Temmuz tarihlerinde TOSFED Körfez Karting Pisti'nde düzenlenecek olan 5. ayak yarışlarıyla devam edilecek.