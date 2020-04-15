Suudi Arabistan’ın güneyinde bulunan Cazan kentinde çekildiği söylenen görüntülerde iki kişi, koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla ilan edilen sokağa çıkma yasağını ilginç bir yöntemle ihlal etmeye çalıştı.

Karton kutunun altına saklanarak sokağa çıkma yasağını ihlal etti- İZLE

KARTON KUTUNUN ALTINDA SOKAĞA ÇIKTI

Sosyal medyada yayılan videoda, bir kişi bir karton kutunun altında saklanmaya çalışırken, başka bir arkadaşının onu kameraya kaydettiği görülüyor.

Al Arabiya’da yer alan habere göre, sokağa çıkma yasağı ihlal etme gerekçesiyle her iki kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Ülkede 6 Nisan'da, koronavirüsle mücadele kapsamında 4 ilde ve 5 büyük kentte sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.