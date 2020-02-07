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Kartpostallardan günümüze ulaşan eski meslekler

Osmanlı Dönemi'nden dükkanlarında ya da seyyar olarak mesleğini icra eden esnaf ve sanatkarların görüntüleri, yabancıların gözünden kartpostallara yansıdı ve böylece günümüze kadar uzandı.

Özel Haber | 07.02.2020 - 18:16..
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Osmanlı Dönemi'nde 'Lonca' ismi ile bilinen esnaf teşkilatları vardı ve bu teşkilat Ahilik öğretisi ile çalışıyordu. İşte bu birçok meslek mensubunun üye olduğu ve belirli kurallar içinde çalışan esnaf ve sanatkarların gravürlerden ya da o dönemde İstanbul'u ziyaret eden yabancıların objektifinden günümüze yansıyan görüntülerini bir araya getirdik.

KENDİLERİNE HAS GİYİM TARZLARI VARDI

Osmanlı Dönemi'nde İstanbul sokaklarında dükkan sahibi olarak ya da dolaşarak mesleklerini icra edenlerin kendine has giyim şekilleri olurdu.

USTALAR ŞED KUŞANIRDI

Sanatkarların da çırak, kalfa ve ustalık aşamaları o mesleğin duayenlerinin katıldığı toplantılarda belirlenir, usta olmak için "şed kuşanma töreni" düzenlenirdi.

Esnaf kendi aralarında oluşturdukları yardımlaşma sandıkları ve vakıflarda toplanan nakitleri zorda kalan ve sağlık sorunu yapan esnaf ve sanatkarlar için seferber ettikleri gibi bu kaynaklardan yoksullara da yardım sağlarlardı. (Fotoğraf: Baca temizleyicisi)

YARDIMLAŞILIRDI

Esnaf kendi aralarında oluşturdukları yardımlaşma sandıkları ve vakıflarda toplanan nakitleri zorda kalan ve sağlık sorunu yapan esnaf ve sanatkarlar için seferber ettikleri gibi bu kaynaklardan yoksullara da yardım sağlarlardı.

(Fotoğraf: Baca temizleyicisi)

O yıllar aynı ışı yapan ve aynı ürünleri satan iki dükkan yan yana ise, biri siftah yapınca, komşusu siftah yapmadan ikinci satışı yapmak istemez, gelen müşterisini komşu dükkana gönderirdi. (Fotoğraf: Baca temizleyicisi)

BİRİ SİFTAH YAPMADAN DİĞERİ İKİNCİ SATIŞI YAPMAZDI

O yıllar aynı işi yapan ve aynı ürünleri satan iki dükkan yan yana ise, biri siftah yapınca, komşusu siftah yapmadan ikinci satışı yapmak istemez, gelen müşterisini komşu dükkana gönderirdi.

(Fotoğraf: Baca temizleyicisi)

Esnaf kendi aralarında oluşturdukları yardımlaşma sandıkları ve vakıflarda toplanan nakitleri zorda kalan ve sağlık sorunu yapan esnaf ve sanatkarlar için seferber ettikleri gibi bu kaynaklardan yoksullara da yardım sağlarlardı. (Fotoğraf: Ayakkabı boyacıları)

(Fotoğraf: Ayakkabı boyacıları)

(Fotoğraf: Ayakkabı boyacısı)

100 YILI AŞKIN KARTPOSTALLARDAN

Bu fotoğraflar o dönemde ülkemize gelen yabancıların çektikleri fotoğrafların ve gravür çalışmalarının eseri olarak kartpostallara yansıdı, postalandı ve böylelikle korunarak günümüze kadar kaldı.

(Fotoğraf: Ayakkabı boyacısı)

(Fotoğraf: Ayakkabı boyacısı)

(Fotoğraf: Ayakkabı boyacısı)

(Fotoğraf: Aşureci)

(Fotoğraf: Aşureci)

(Fotoğraf: Berber)

(Fotoğraf: Berber)

(Fotoğraf: Berberler)

(Fotoğraf: Berberler)

(Fotoğraf: Berberler)

(Fotoğraf: Berberler)

(Fotoğraf: Bileyici)

(Fotoğraf: Bileyici)

(Fotoğraf: Bileyici)

(Fotoğraf: Bileyici)

(Fotoğraf: Bileyici)

(Fotoğraf: Bileyici)

(Fotoğraf: Bozacı)

(Fotoğraf: Bozacı)

(Fotoğraf: Börekçi)

(Fotoğraf: Börekçi)

(Fotoğraf: Börekçi)

(Fotoğraf: Börekçi)

(Fotoğraf: Ciğerci)

(Fotoğraf: Ciğerci)

(Fotoğraf: Ciğerci)

(Fotoğraf: Ciğerci)

(Fotoğraf: Ciğerci)

(Fotoğraf: Ciğerci)

(Fotoğraf: Çantacı)

(Fotoğraf: Çantacı)

(Fotoğraf: Çiçekçi)

(Fotoğraf: Çiçekçi)

(Fotoğraf: Çiçekçi)

(Fotoğraf: Çiçekçi)

(Fotoğraf: Çömlekçi)

(Fotoğraf: Çömlekçi)

(Fotoğraf: Çömlekçi)

(Fotoğraf: Çömlekçi)

(Fotoğraf: Çömlekçi)

(Fotoğraf: Çömlekçi)

(Fotoğraf: Çöpçü)

(Fotoğraf: Çöpçü)

(Fotoğraf: Dokumacı)

(Fotoğraf: Dokumacı)

(Fotoğraf: Dokumacı)

(Fotoğraf: Dokumacı)

(Fotoğraf: Dondurmacı)

(Fotoğraf: Dondurmacı)

(Fotoğraf: Dondurmacı)

(Fotoğraf: Dondurmacı)

(Fotoğraf: Ekmekçi)

(Fotoğraf: Ekmekçi)

(Fotoğraf: Ekmekçi)

(Fotoğraf: Ekmekçi)

(Fotoğraf: Fesçi)

(Fotoğraf: Fesçi)

(Fotoğraf: fındıkçı)

(Fotoğraf: Fındıkçı)

(Fotoğraf: Halıcı)

(Fotoğraf: Halıcı)

(Fotoğraf: Hamal)

(Fotoğraf: Hamal)

(Fotoğraf: Helvacı)

(Fotoğraf: Helvacı)

(Fotoğraf: Hurmacı)

(Fotoğraf: Hurmacı)

(Fotoğraf: Muhallebici)

(Fotoğraf: Muhallebici)

(Fotoğraf: Muhallebici)

(Fotoğraf: Muhallebici)

(Fotoğraf: Niyetçi)

(Fotoğraf: Niyetçi)

(Fotoğraf: Dondurmacı)

(Fotoğraf: Dondurmacı)

(Fotoğraf: Simitçi)

(Fotoğraf: Simitçi)

(Fotoğraf: Simitçi)

(Fotoğraf: Simitçi)

(Fotoğraf: Süngerci)

(Fotoğraf: Süngerci)

(Fotoğraf: Süpürgeci)

(Fotoğraf: Süpürgeci)

(Fotoğraf: Şekerci)

(Fotoğraf: Şekerci)

(Fotoğraf: Tahtırevancılar)

(Fotoğraf: Tahtırevancılar)

(Fotoğraf: Tavukçular)

(Fotoğraf: Tavukçular)

(Fotoğraf: Tulumbacılar)

(Fotoğraf: Tulumbacılar)

(Fotoğraf: Tulumbacılar)

(Fotoğraf: Tulumbacılar)

(Fotoğraf: Turşucu)

(Fotoğraf: Turşucu)

(Fotoğraf: Yumurtacı)

(Fotoğraf: Yumurtacı)


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