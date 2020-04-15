taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.8357
Euro
7.4914
Altın
1716.73
Borsa
98549.8
Gram Altın
377.811
Bitcoin
47182.11

Kaş ilçesinde koronavirüs vakası görülmedi

Kaş Kaymakamı Bülent Karacan, ilçede şu ana kadar korona vakası görülmediğini belirtirken, ilçeye giriş ve çıkışlar kontrollü sağlanıyor.

İHA |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

Kaş ilçesinde koronavirüs vakası görülmedi

Kaş Kaymakamı Bülent Karacan, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen ve tüm dünyaya yayılan koronavirüsün bugüne kadar Kaş ilçesinde görülmediğini açıkladı.

"DUYARLILIĞINIZ DEVAM ETTİĞİ MÜDDETÇE KORONAVİRÜS İLÇEMİZE GİREMEYECEK"

Kaymakam Karacan, kurumun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bu olumlu olayda en büyük katkı kesinlikle sizlerin kurallara uymanız ve görev yapan kamu/güvenlik görevlilerimizin üstün gayret ve çabasıdır. Sizlerin duyarlılığı bu şekilde devam ettiği müddetçe inşallah koronavirüs Kaş ilçemize giremeyecektir.” dedi.

Kaş ilçesinde koronavirüs vakası görülmedi ViDEO

Kaş ilçesinde koronavirüs vakası görülmedi

GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR KONTROL ALTINA ALINDI

Öte yandan, jandarma, emniyet ve sağlık ekipleri ilçeye giriş ve çıkış yapan araçları denetledi.

İlçenin Akçagerme ve Çomucak mevkisinde yol kontrol devriyesi yapan ekipler, şehre giriş ve çıkış yapan araçları durdurarak sürücüleri ve yolcuları kontrol etti.

Kaş ilçesinde koronavirüs vakası görülmedi

ATEŞ ÖLÇÜMÜ YAPILIYOR

Yapılan denetimlerde, sağlık görevlileri tarafından otomobil içerisinde ateşi ölçülen kişilerden şartları uygun olanların geçişine izin verildi.

Kaş ilçesinde koronavirüs vakası görülmedi

Kaş ilçesinde koronavirüs vakası görülmedi

İlginizi Çekebilir
Bilim Kurulu Üyesi Şenel'den 15 dakika uyarısı
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Figen Çizmeci Şenel, sosyal mesafe ve kısıtlamalara ilişkin konuştu.
Adalet Bakanlığı: "Kanundan 90 bin kişi yararlanacak"
Adalet Bakanlığı, infaz paketinin yasalaşmasının ardından ceza infaz kurumlarında alınan tedbirler ve yasadan yararlanacak olan kişilerin sayılarına ilişkin açıklama yaptı.
Bursa'da belediye görevlisinin Batalla sevdası
Korona nedeniyle dezenfekte çalışması yapan görevli, tulumuna Bursaspor'un oyuncularından biri olan Arjantinli Pablo Martin Batalla'nın ismini yazdırdı.
Çorum'da koronayı yenen 3 hasta taburcu edildi
Koronavirüs tedavisi gören sağlık görevlisi ile anne ve babası sağlığına kavuşarak taburcu edilirken, hastane çalışanlarının alkışlarıyla evlerine uğurlandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
93 bin mahkumun tahliye olacağı af yasası yürürlüğe girdi
93 bin mahkumun tahliye olacağı af yasası yürürlüğe girdi
208
Cezaevlerinde tahliyeler başladı
Cezaevlerinde tahliyeler başladı
245
Ankara'da EGO otobüsünde 'koronavirüs' alarmı
Ankara'da EGO otobüsünde 'koronavirüs' alarmı
36
Koronavirüsten korunmak için düzenli uyku da şart
Koronavirüsten korunmak için düzenli uyku da şart
79
Sağlık personeline saldırının cezası artıyor
Sağlık personeline saldırının cezası artıyor
135
Çernobil’de 10 gündür süren orman yangını söndürüldü
Çernobil’de 10 gündür süren orman yangını söndürüldü
10
Wilma Elles otelini satıyor
Wilma Elles otelini satıyor
11
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir