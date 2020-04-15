Kaş Kaymakamı Bülent Karacan, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen ve tüm dünyaya yayılan koronavirüsün bugüne kadar Kaş ilçesinde görülmediğini açıkladı.

"DUYARLILIĞINIZ DEVAM ETTİĞİ MÜDDETÇE KORONAVİRÜS İLÇEMİZE GİREMEYECEK"

Kaymakam Karacan, kurumun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bu olumlu olayda en büyük katkı kesinlikle sizlerin kurallara uymanız ve görev yapan kamu/güvenlik görevlilerimizin üstün gayret ve çabasıdır. Sizlerin duyarlılığı bu şekilde devam ettiği müddetçe inşallah koronavirüs Kaş ilçemize giremeyecektir.” dedi.

Kaş ilçesinde koronavirüs vakası görülmedi ViDEO

GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR KONTROL ALTINA ALINDI

Öte yandan, jandarma, emniyet ve sağlık ekipleri ilçeye giriş ve çıkış yapan araçları denetledi.

İlçenin Akçagerme ve Çomucak mevkisinde yol kontrol devriyesi yapan ekipler, şehre giriş ve çıkış yapan araçları durdurarak sürücüleri ve yolcuları kontrol etti.

ATEŞ ÖLÇÜMÜ YAPILIYOR

Yapılan denetimlerde, sağlık görevlileri tarafından otomobil içerisinde ateşi ölçülen kişilerden şartları uygun olanların geçişine izin verildi.