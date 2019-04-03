Kasap önünde kemik bekleyen köpeğe parke taşı fırlattı

Antalya'nın Manavgat ilçesi Barbaros Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, kasap dükkanı önünde beslenen sokak köpeğine sinirlenen bir kadın, eline aldığı parke taşıyla dükkanın önüne geldi.
PARKE TAŞI FIRLATTI, ÇALIŞANLARA KIZDI
Yaklaşık 20 metre uzağındaki köpeğe parke taşını fırlatan kadın, ardından köpeğin beslendiği kasap dükkanına girerek işyeri çalışanlarına da köpekler için kapı önüne kemik bırakmaları sebebiyle bağırıp çağırdı.
O ANLAR KAMERADA
Taş köpeğe isabet etmezken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.