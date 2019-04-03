Elazığ'ın tek kadın ve en genç muhtarı Seda Gündoğan

1 Kartal Belediyesi dikilen yapıda düzeltme yapıyor Kartal Belediyesi tarafından ilçe meydanında görücüye çıkarılan ve anlamlandırılamayan yapıda, düzeltmeye gidildi. Tepe noktası tıraşlanan yapıdan, belediyenin logosu da silindi.

2 Xiaomi ters çentikli iki ekran patenti aldı Xiaomi'nin, ekranın altında ve köşelerinde çentik bulunan tuhaf ekran patentleri ortaya çıktı.

3 Prens Harry ve eşi Markle'ın ortak hesabı İngiltere'nin veliaht prenslerinden biri olan Prens Harry, eşi ile birlikte açtığı ortak hesaptan ilk paylaşımını yaptı.

4 Cengiz Roma'ya rest çekti Roma'da yıllık 800 bin euroya oynayan temsilcimiz Cengiz Ünder, maaşına zam yapılmasını istedi. 21 yaşındaki futbolcunun menajeri, "Ya ücretini iki katına çıkarırsınız ya da takımdan ayrılır" dedi.

5 Kasap önünde kemik bekleyen köpeğe parke taşı fırlattı Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir kadın, kasap dükkanı önünde beslenen köpeğe parke taşı attı.

6 Tolga Karel neden tır şoförlüğü yaptığını açıkladı Bir süre sağlık turizmiyle ilgilenen Karel, işleri yolunda gitmeyince tır şoförlüğü yapmaya başladı.