taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6287
Euro
6.3288
Altın
1291.535
Borsa
94159.4
Gram Altın
233.654

Kasap önünde kemik bekleyen köpeğe parke taşı fırlattı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir kadın, kasap dükkanı önünde beslenen köpeğe parke taşı attı.

İHA | 03.04.2019 - 11:09..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesi Barbaros Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, kasap dükkanı önünde beslenen sokak köpeğine sinirlenen bir kadın, eline aldığı parke taşıyla dükkanın önüne geldi.

PARKE TAŞI FIRLATTI, ÇALIŞANLARA KIZDI

Yaklaşık 20 metre uzağındaki köpeğe parke taşını fırlatan kadın, ardından köpeğin beslendiği kasap dükkanına girerek işyeri çalışanlarına da köpekler için kapı önüne kemik bırakmaları sebebiyle bağırıp çağırdı.

O ANLAR KAMERADA

Taş köpeğe isabet etmezken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kasap önünde kemik bekleyen köpeğe parke taşı fırlattı

Kasap önünde kemik bekleyen köpeğe parke taşı fırlattı

Kasap önünde kemik bekleyen köpeğe parke taşı fırlattı

Kasap önünde kemik bekleyen köpeğe parke taşı fırlattı

Kasap önünde kemik bekleyen köpeğe parke taşı fırlattı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mardin'de seçimi havaya ateş açarak kutlayanlar oldu

Mardin'de seçimi havaya ateş açarak kutlayanlar oldu

232
Pentagon: Türk pilotlar eğitime devam ediyor

Pentagon: Türk pilotlar eğitime devam ediyor

66
Nisan ayı Meclis için yoğun geçecek

Nisan ayı Meclis için yoğun geçecek

137
Belediyenin afişine saldıran kadın

Belediyenin afişine saldıran kadın

257
Kılıçdaroğlu partilileri uyardı

Kılıçdaroğlu partilileri uyardı

197
Elazığ'ın tek kadın ve en genç muhtarı

Elazığ'ın tek kadın ve en genç muhtarı

67
TSK'nın keskin nişancısı görülmeden gördü

TSK'nın keskin nişancısı görülmeden gördü

41
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir