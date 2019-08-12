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Kasapların kıyma çekme kavgası: 4 yaralı

Kastamonu'da merkeze bağlı Subaşı köyünde iki kasap arasında kıyma çekme yüzünden çıkan kavgada, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

İHA | 12.08.2019 - 00:40..
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Kasapların kıyma çekme kavgası: 4 yaralı

Kastamonu’da merkeze bağlı Subaşı köyü meydanında iddialara göre kıyma çekme meselesi yüzünden kasaplık yapan Terzi ve Civelekoğlu aileleri arasında tartışma çıktı.

Kasapların kıyma çekme kavgası: 4 yaralı

Kasapların kıyma çekme kavgası: 4 yaralı

2'Sİ AĞIR 4 YARALI

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasında silahlı ve bıçaklı kavga çıktı. Yaşanan silahlı ve bıçaklı kavgada Abdullah Terzi (41), Ecevit Terzi (45), Alaattin Terzi (46) ve Adem Civelekoğlu (40) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekipleri ile özel araçlarla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Adem Civelekoğlu ile Alaattin Terzi’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kasapların kıyma çekme kavgası: 4 yaralı

YAKINLARI FENALAŞTI

Öte yandan ailenin yakınları hastaneye gelerek sinir krizleri geçirdi. Jandarma ekipleri, köy meydanında geniş güvenlik önlemleri alarak incelemede bulundu. Özel Hareket Polislerinin de destek verdiği olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kasapların kıyma çekme kavgası: 4 yaralı

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Kasapların kıyma çekme kavgası: 4 yaralı

Kasapların kıyma çekme kavgası: 4 yaralı

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