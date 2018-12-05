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'Kaset komplosu' davasında ara karar

Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayınlanmasıyla ilgili 171 sanığın yargılandığı davada mahkeme 2 kişinin tahliyesine karar verdi.

AA | 05.12.2018 - 17:30..
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'Kaset komplosu' davasında ara karar

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, ara karar öncesi sanık ve avukatlarının talepleri ile cumhuriyet savcısının mütalaası alındı.

Savcı, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

2 TAHLİYE KARARI

Daha sonra ara kararını açıklayan mahkeme, tutuksuz sanıkların adli kontrolünün kaldırılmasına yönelik taleplerini reddetti.

Mahkeme heyeti, Erhan Sazil ve Ertan Aslan'ın tahliyeleri, tutuklu sanıkların da mevcut durumunun devamını kararlaştırdı.

Duruşma, 11 Şubat 2019'a ertelendi.

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