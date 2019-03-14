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Kaşıkçı cinayetinin failleri tüm dünyada aranacak

Cemal Kaşıkçı cinayetinin failleri için tüm dünyada arama kararı çıkartıldı.

Haber Merkezi | 14.03.2019 - 18:20..
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Kaşıkçı cinayetinin failleri tüm dünyada aranacak

İnfaz timindeki 20 Suudi şüpheli hakkındaki Interpol kırmızı bülten ile arama kararı çıkarttı.

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