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Kaşıkçı Time dergisinin yılın kişisi unvanı için finalde

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı, Amerikan Time dergisinin her yıl seçtiği "Yılın kişisi" unvanı için finale kalan isimler arasında yer aldı.

AA | 11.12.2018 - 08:50..
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Amerikan Time dergisinin, editör kadrosu tarafından 1927'den bu yana her yıl, o yıla damga vuran iyi ya da kötü olaylarda yer alan isimlerden seçilen "Yılın kişisi" unvanı için belirlenen finalistler açıklandı.

FİNALE KALDI

Listede, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda cinayete kurban giden ve hala cesedinin nerede olduğu bilinmeyen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın olması dikkati çekti.

Derginin resmi internet sitesinde Cemal Kaşıkçı için şu ifadelere yer verildi:

"Verimli bir yorumcu ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı eleştiren bir isim olan gazeteci Cemal Kaşıkçı, en son 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki Başkonsolosluğu'na girerken görüldü. Veliaht Prensin emriyle öldürüldüğüne inanılan Kaşıkçı cinayeti, uluslararası tepkiye ve Suudi rejiminin derinlemesine incelenmesine yol açtı."

SELMAN ADAY DEĞİL

Öte yandan, Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle eleştirilerin hedefinde olan ve cinayet emrini verdiği iddia edilen Suudi Prens Muhammed bin Selman'ın, listede olmaması da dikkatlerden kaçmadı.

Selman, daha önce oylamaya sunulan listelerde yer alıyordu.

PUTİN VE TRUMP YOK

Derginin adayları arasında 2016'da bu ödülü alan ABD Başkanı Donald Trump da bulunuyor. Trump, çocukların ailelerinden ayrılmasına yol açan göçmen politikası ve Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiğine ilişkin yürütülen soruşturma nedeniyle bu ödüle aday gösterildi.

Rusya soruşturması nedeniyle listede yer alan diğer isimler de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya soruşturmasını yürüten Özel Savcı Robert Mueller oldu.

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