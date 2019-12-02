taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7533
Euro
6.3369
Altın
1455.27
Borsa
107712.17
Gram Altın
269.052
Bitcoin
41802.81

Kasım ayı ihracat rakamları açıklandı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "11 aylık dönemde ihracat yüzde 1,77 artışla 165.7 milyar dolara ulaştı" dedi.

AA | 02.12.2019 - 11:29..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Kasım ayı ihracat rakamları, İstanbul'da düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracatın kasım ayında 16.2 milyar dolar olduğunu açıkladı.

TÜRKİYE 3. ÇEYREKTE YÜZDE 0,9 BÜYÜDÜ

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bugün açıklanan 3. çeyrek büyüme rakamıyla artık pozitife geçtik, yıl sonunda çok daha iyi rakamlar göreceğiz. İhracatımız 11 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,77 artışla 165 milyar 67 milyon dolara ulaşarak, güçlü ve olumlu seyrini sürdürdü.

İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI YÜZDE 86,8

Bakan Pekcan: ''11 ay itibarıyla ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen sene yüzde 75,6 iken bu sene yüzde 86,8 seviyesine yükselmiştir.''dedi.

Ayrıca Pekcan, 2019 yılı ilk yarısında ithalatta ciddi azalmalar olduğuna işaret ederek, ithalattaki artışın hem üretim hem de yatırımlardaki artışlardan dolayı pozitif yönleri olduğunu aktardı.

Pekcan, "Kısa vadede canlılık ve performans açısından bu ithalat artışımız önemlidir, orta-uzun vadede Türkiye’nin katma değer odaklı yüksek büyüme perspektifiyle uyumlu bir ithalat düzeyini sağlamak, ihracatın ithalatı karşılama oranındaki gelinen noktayı sürdürülebilir bir seviyede tutmak hedeflerimiz arasındadır." değerlendirmesinde bulundu.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cem Uzan, Ali Babacan ve Abdüllatif Şener'i suçladı

Cem Uzan, Ali Babacan ve Abdüllatif Şener'i suçladı

154
Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul projesine karşı

Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul projesine karşı

871
Cibuti'yi sel felaketinden koruyacak baraj

Cibuti'yi sel felaketinden koruyacak baraj

128
KYK borçlarına af yolda

KYK borçlarına af yolda

130
Terörist Mazlum Kobani, Rus komutanla görüştü

Terörist Mazlum Kobani, Rus komutanla görüştü

68
2020 yılı için asgari ücret görüşmeleri başlıyor

2020 yılı için asgari ücret görüşmeleri başlıyor

146
Irak'ta göstericiler İran konsolosluğunu tekrar yaktı

Irak'ta göstericiler İran konsolosluğunu tekrar yaktı

66
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir