Kasım ayı ihracat rakamları açıklandı

Kasım ayı ihracat rakamları, İstanbul'da düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracatın kasım ayında 16.2 milyar dolar olduğunu açıkladı.

TÜRKİYE 3. ÇEYREKTE YÜZDE 0,9 BÜYÜDÜ

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bugün açıklanan 3. çeyrek büyüme rakamıyla artık pozitife geçtik, yıl sonunda çok daha iyi rakamlar göreceğiz. İhracatımız 11 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,77 artışla 165 milyar 67 milyon dolara ulaşarak, güçlü ve olumlu seyrini sürdürdü.

İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI YÜZDE 86,8

Bakan Pekcan: ''11 ay itibarıyla ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen sene yüzde 75,6 iken bu sene yüzde 86,8 seviyesine yükselmiştir.''dedi.

Ayrıca Pekcan, 2019 yılı ilk yarısında ithalatta ciddi azalmalar olduğuna işaret ederek, ithalattaki artışın hem üretim hem de yatırımlardaki artışlardan dolayı pozitif yönleri olduğunu aktardı.

Pekcan, "Kısa vadede canlılık ve performans açısından bu ithalat artışımız önemlidir, orta-uzun vadede Türkiye’nin katma değer odaklı yüksek büyüme perspektifiyle uyumlu bir ithalat düzeyini sağlamak, ihracatın ithalatı karşılama oranındaki gelinen noktayı sürdürülebilir bir seviyede tutmak hedeflerimiz arasındadır." değerlendirmesinde bulundu.