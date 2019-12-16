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Kasım ayının en güçlü android telefonları belli oldu

AnTuTu, geçtiğimiz kasım ayının en güçlü android akıllı telefonlarının yer aldığı listesini yayınladı.

Haber Merkezi | 16.12.2019 - 11:24..
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Dünyanın en çok tercih edilen akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, akıllı telefonları birçok yönden test ederek her telefona belirli bir puan veriyor.

Şirket, yeni yayınladığı bir gönderide, geçtiğimiz kasım ayının en yüksek puan alan android akıllı telefonlarını açıkladı. Gelin bu listeye daha yakından bakalım.

İŞTE KASIM AYININ EN GÜÇLÜ ANDROID TELEFONLARI:

Kasım ayının en güçlü android telefonları belli oldu

ASUS ROG PHONE 2 ZİRVEDE

Asus'un geçtiğimiz haziran ayında tanıttığı oyuncu telefonu ROG Phone 2,  469 bin 662 puanla kasım ayının zirvesinde yer aldı. Asus ROG Phone 2 hakkında detaylı bilgi almak için aşağıdaki içeriğimize göz atabilirsiniz.

Listenin ikinci ve üçüncü sırasında OnePlus 7T ve 7T Pro modelleri bulunuyor. 482 bin 881 puan alan OnePlus 7T, 482 bin 532 puana sahip 7T Pro modelini geçmeyi başardı. Ayrıca OnePlus'ın ilk 6 da 4 telefonunun olması da dikkat çekiyor.

OnePlus 7T hakkında detaylı bilgi atmak için aşağıdaki bağlantıdan ilgili içeriğimize ulaşabilirsiniz.

akıllı telefon

Xiaomi'nin Redmi K20 Pro modeli, 452 bin 783 puanla kendine 7. sırada yer bulurken; Samsung Galaxy Note+ ve Note 10+ 5G modelleri, 9. ve 10. sırada yer aldı.

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Kasım ayının en güçlü android telefonları belli oldu

Kasım ayının en güçlü android telefonları belli oldu

Kasım ayının en güçlü android telefonları belli oldu

Kasım ayının en güçlü android telefonları belli olduKasım ayının en güçlü android telefonları belli oldu

Kasım ayının en güçlü android telefonları belli oldu

Kasım ayının en güçlü android telefonları belli oldu

Kasım ayının en güçlü android telefonları belli oldu

Kasım ayının en güçlü android telefonları belli olduKasım ayının en güçlü android telefonları belli olduKasım ayının en güçlü android telefonları belli oldu

Kasım ayının en güçlü android telefonları belli oldu

Kasım ayının en güçlü android telefonları belli oldu

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