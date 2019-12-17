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Kasım ayının en güçlü orta seviye telefonları belli oldu

AnTuTu, geçtiğimiz kasım ayının en güçlü orta seviye android akıllı telefonlarının yer aldığı listesini yayınladı.

Haber Merkezi | 17.12.2019 - 10:00..
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Dünyanın en çok tercih edilen akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, akıllı telefonları birçok yönden test ederek her telefona belirli bir puan veriyor.

Şirket, yeni yayınladığı bir gönderide, geçtiğimiz kasım ayının en yüksek puan alan orta seviye android akıllı telefonlarını açıkladı. Gelin bu listeye daha yakından bakalım.

İŞTE KASIM AYININ EN GÜÇLÜ ORTA SEVİYE ANDROID TELEFONLARI:

antutu

REDMI NOTE 8 PRO ZİRVEYE YERLEŞTİ

Kasım ayının en güçlü orta seviye akıllı telefonu, herkesin tahmin edebileceği gibi Xiaomi Redmi Note 8 Pro oldu. Telefon, 283 bin 92 puan alarak en yakın rakibine yaklaşık 23 bin puan fark attı.

260 bin 650 puan alan Oppo Reno2, daha fazla RAM kapasitesine sahip olmasına rağmen, Redmi Note 8 Pro'yu geçemedi. Bu da Xiaomi'nin orta segment telefon pazarına ne kadar hakim olduğunu bir kez daha gösteriyor.

Xiaomi, orta segmentte hem rakiplerinden daha uygun fiyatlı telefonlar satışa çıkarıyor, hem de Redmi Note 8 Pro'daki güçlü Helio G90T işlemcisi sayesinde avantaj yakalıyor.

akıllı telefon

Listenin geri kalanına baktığımızda büyük bir kısmının Xiaomi telefonlarından oluştuğunu görüyoruz.

Samsung ise, güçlü Galaxy A80 modeli ile 244 bin 168 puan almayı başararak 4. sırada karşımıza çıkıyor.

Peki siz yukarıdaki telefonlardan hangisini kullanıyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.

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Kasım ayının en güçlü orta seviye telefonları belli oldu

Kasım ayının en güçlü orta seviye telefonları belli oldu

Kasım ayının en güçlü orta seviye telefonları belli oldu

Kasım ayının en güçlü orta seviye telefonları belli oldu

Kasım ayının en güçlü orta seviye telefonları belli oldu

Kasım ayının en güçlü orta seviye telefonları belli oldu

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