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Kasım ayının zam şampiyonu soğan oldu

Fiyatı 1 hafta içerisinde iki katına çıkan, stokçuluk tartışmalarıyla gündem olan soğan fiyatları TÜİK verilerine göre geçtiğimiz ay yüzde 50 zamlandı.

İHA | 03.12.2018 - 10:25..
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerini açıkladı.

Buna göre, TÜFE'de (2003=100) 2018 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,44 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 20,79, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,62 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,63 artış gerçekleşti.

Bununla birlikte söz konusu dönemde fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler de belli oldu. TÜFE'de aylık olarak en yüksek artış gösteren ürün yüzde 50,58 artışla kuru soğan oldu. Kuru soğanı yüzde 18,59'luk fiyat artışla kadın kabanı izledi.

Kasım ayında fiyatı en çok artan ürünler:

Kuru soğan yüzde 50,58

Kaban (kadın için) yüzde 18,59

Patates yüzde 15,29

Kuru fasulye yüzde 13,69

Kabak yüzde 13,53

Salatalık yüzde 12,78

Bot (çocuk için) yüzde 11,53

Patlıcan yüzde 9,12

Hırka (kadın için) yüzde 8,88

Bot (erkek için) yüzde 8,83

Ketçap yüzde 8,74

Buğday unu yüzde 8,19

Erkek mont yüzde 8,08

Kargo gönderme ücreti yüzde 7,64

Bulgur yüzde 7,34

Kazak (çocuk için) yüzde 6,56

Pil yüzde 6,35

Sarımsak yüzde 6,13

Yeşil soğan yüzde 6,07

Sweatshirt (erkek için) yüzde 5,62

Kasım ayının zam şampiyonu soğan oldu

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