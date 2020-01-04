Irak'ta ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybedenlerin tabutlarının, ABD merkezli Chevrolet marka kamyonetlerle taşınacak olması dikkat çekti.

Kasım Süleymani'nin cenazesi için hazırlıkları başladı

Konya’da DEAŞ’lı bir terörist yakalanarak tutuklandı.

Galatasaray, Onyekuru ve Saracchi'nin transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.

Galatasaray Onyekuru ve Saracchi'yi KAP'a bildirdi

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CHP'li belediyeye trans şoför

Avcılar Belediyesi trans bir bireyi şoför olarak işe alarak Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi.