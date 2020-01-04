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Kasım Süleymani'nin cenazesi için hazırlıkları başladı

Irak'ta ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybedenlerin tabutlarının, ABD merkezli Chevrolet marka kamyonetlerle taşınacak olması dikkat çekti.

Haber Merkezi | 04.01.2020 - 00:05..
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Kasım Süleymani'nin cenazesi için hazırlıkları başladı

ABD'nin Bağdat Havalimanı yakınlarından düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, pazar İran'ın Kirman kentinde defnedilecek.

HAMANEY İÇİN İKİNCİ BİR TÖREN YAPILACAK

Haşdi Şabi örgütünün basın müdürlüğü Bağdat'ta bir tören yapılacağını açıkladı.

Bağdat'taki törenden sonra Tahran'da da Ali Hamaney'nin katılacağı ikinci bir tören yapılacak.

Kasım Süleymani'nin cenazesi için hazırlıkları başladı

TABUTLARI AMERİKAN MARKASI ARAÇLAR TAŞIYACAK

Kasım Süleymani'nin cenaze törenleri için hazırlıklar sürerken, saldırıda ölenlerin tabutlarını taşıyacak araçların markası da dikkat çekti.

Tabutlar, Amerika şirketi General Motors'a ait Chevrolet marka kamyonetlerle taşınacak.

Kasım Süleymani'nin cenazesi için hazırlıkları başladı

Kasım Süleymani'nin cenazesi için hazırlıkları başladı

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Kasım Süleymani'nin cenazesi için hazırlıkları başladı

Kasım Süleymani'nin cenazesi için hazırlıkları başladı

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