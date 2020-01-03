ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla Irak'ın başkentinde havalimanına yapılan füze saldırısında, İranlı komutan Kasım Süleymani'nin öldürülmesi üzerine, halk sokağa döküldü.
3 GÜNLÜK YAS
Yaşanan olay sonrası ülkede 3 gün yas ilan edilirken, İran halkı Süleymani'nin memleketi olan Kerman'da sokağa çıkıp, ağıtlar yaktı.
Ellerinde Süleymani'nin fotoğraflarıyla beraber yürüyen kalabalık yas tuttu.
Suikastı protesto eden binlerce kişi, ellerindeki dövizlerle uzunca bir süre yürüdü.
Üzüntüsünü yaşayan İranlılar, Amerika'ya yönelik lanet sloganları attı.
Kasım Süleymani'nin memleketi Kerman'da matem kalabalığı