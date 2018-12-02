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Kasiyer kız, soygunu gözyaşlarıyla anlattı

Antalya'da bir zincir markete giren kasklı ve bıçaklı kişi, kasiyeri tehdit ederek, kasadaki yaklaşık 3 bin lirayı alarak kaçarken, kasiyerin olayı anlattığındaki duygusal anları dikkat çekti.

DHA | 02.12.2018 - 23:39..
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Saat 20.30 sıralarında Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi 2589 Sokak üzerinde bulunan bir market zinciri şubesine gelen, başında motosiklet kaskı bulunan şüpheli kasaya doğru ilerledi. Elindeki bıçakla o sırada kasada bulunan müşteri ve kasiyerleri tehdit etti. Kasiyere zorla kasayı açtıran şüpheli, yaklaşık 3 bin lirayı alarak marketten çıkarak, plakası bilinmeyen motosikletle kayıplara karıştı.

Kasiyer kız, soygunu gözyaşlarıyla anlattı

OLAYI ANLATAN KASİYER, GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Çalışanların ihbarı üzerine gelen polis ekiplerine yaşadığı korku dolu anlatan kasiyer, gözyaşlarına boğuldu. Polis ekipleri market içerisinde olayla ilgili inceleme yaparken, başka bir kasiyer müşterilere satış yapmaya devam etti. Güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Kasiyer kız, soygunu gözyaşlarıyla anlattı

Kasiyer kız, soygunu gözyaşlarıyla anlattı

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