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Kasiyeri dolandıran tırnakçı kameraya yakalandı

Bağcılar’da müşteri gibi mağazaya gelen tırnakçı şahıs, satın aldığı kıyafetin parasını uzattığı kasiyeri 100 lira dolandırdı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA | 14.05.2019 - 10:07..
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İstanbul Bağcılar'daki bir mağazaya müşteri gibi gelen şahıs, içeride bir süre gezindikten sonra kıyafet beğendi.

200 LİRA VERİP BEKLEMEYE GEÇTİ

Beğendiği kıyafetle kasaya yönelen şahıs. ardından çalışanın giysiyi poşetlemesini bekledi. Ücreti söyleyen kasiyere 200 lira uzatan şahıs, para üstünü bekledi.

HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ UZAKLAŞTI

Çalışanın 100 lira vermesi üzerine şahıs; bu kez bozuğu olduğunu söyleyerek, arka cebindeki bozuk kağıt paraları uzattı. Bunun üzerine çalışan, paranın üstünü 100 lira fazladan geri verdi. Çalışanı dolandıran şahıs, kıyafetini alarak hiçbir şey olmamış gibi mağazadan çıkarak uzaklaştı.

Bu anlar kameralara yansıdı.

Kasiyeri dolandıran tırnakçı kameraya yakalandı ViDEO

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