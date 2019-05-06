İstanbul Maltepe Sahil Yolu'nda hızla ilerleyen bir araç, yolun karşısına geçmeye çalışan köpeğe hızla çarptı.

Araç sürücüsü yoluna devam ederken, köpek de taklalar attı. Ardından yerden kalkan köpek, yolun karşısına geçti. O anlar ise bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

Kask kamerası köpeğe çarpan otomobili kayda aldı VİDEO

SÜRÜCÜ HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ YOLUNA DEVAM ETTİ

Görüntülerde aracın, köpeğe hızla çarpması yer alıyor. Köpek taklalar attıktan sonra kalkıp yolun karşısına geçerken, araç sürücüsü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ediyor.