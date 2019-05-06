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Kask kamerası köpeğe çarpan otomobili kayda aldı

Seyir halinde giden bir otomobil, köpeğe hızla çarptı. Taklalar atan köpek daha sonra tekrar kalkıp yolun karşısına geçerken, vuran araç yoluna devam etti.

İHA | 06.05.2019 - 10:33..
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İstanbul Maltepe Sahil Yolu'nda hızla ilerleyen bir araç, yolun karşısına geçmeye çalışan köpeğe hızla çarptı.

Araç sürücüsü yoluna devam ederken, köpek de taklalar attı. Ardından yerden kalkan köpek, yolun karşısına geçti. O anlar ise bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

Kask kamerası köpeğe çarpan otomobili kayda aldı VİDEO

SÜRÜCÜ HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ YOLUNA DEVAM ETTİ

Görüntülerde aracın, köpeğe hızla çarpması yer alıyor. Köpek taklalar attıktan sonra kalkıp yolun karşısına geçerken, araç sürücüsü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ediyor.

Kask kamerası köpeğe çarpan otomobili kayda aldı

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