Kask takmayan motosiklet sürücüsü başından yaralandı

Bursa’nın İznik ilçesinde kaza meydana geldi...

Motosiklet sürücüsü Halil T. (70), Bekir A. (32) idaresindeki 16 HA 8533 plakalı otomobili solladığı sırada çarparak savruldu.

DOMATESLER YOLA SAVRULDU

Kask takmayan motosiklet sürücüsü yaşlı adam kafasını asfalta çarparak yaralandı.

Yaralı sürücünün evine götürmek için aldığı domatesler yola saçıldı. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı sürücü Bursa’ya sevk edildi. Otomobil sürücüsü Bekir A. ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, polis kazayla alakalı tahkikat başlattı.













