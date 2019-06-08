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Kask takmayan motosikletli hayatını kaybetti

İzmir Büyükşehir Belediyesi Haşere İlaçlama Müdürlüğü'ne ait minibüsle çarpışan 58 yaşındaki motosikletli Ali Dinçer, yaşamını yitirdi.

DHA | 08.06.2019 - 17:45..
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Foça'dan Gerenköy Mahallesi'ne giden U.G. yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi Haşere İlaçlama Müdürlüğü'ne ait 35 U 6173 plakalı minibüs, karşıdan gelen Gerenköy Mahallesi'nde besicilik yapan Ali Dinçer'in kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.

MOTOSİKLETTEN SAVRULDU

Kazada, kasksız sürücü Dinçer, motosikletten savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde Dinçer'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kask takmayan motosikletli hayatını kaybetti

GÖZALTINA ALINDI

Jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından Dinçer'in cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, minibüs şoförü U.G.'yi gözaltına aldı.Kask takmayan motosikletli hayatını kaybetti

Kask takmayan motosikletli hayatını kaybetti

Kask takmayan motosikletli hayatını kaybetti

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