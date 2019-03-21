taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4559
Euro
6.2268
Altın
1315.44
Borsa
103460.24
Gram Altın
230.891

Kask takmayan motosikletli kazada yaşamını yitirdi

Muğla'da kontrolden çıkıp, devrilen motosikletin kasksız sürücüsü 71 yaşındaki Hasan Hüseyin Öztürk hayatını kaybetti.

DHA | 21.03.2019 - 14:38..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Menteşe ilçesi Akkaya Mahallasi'nde yaşayan işçi emeklisi Hasan Hüseyin Öztürk, arızalanan motosikletini kırsal Yerkesik Mahallesi'ne tamirciye götürmek için dün saat 17.00 sıralarında yola çıktı.

MOTOSİKLET DEVRİLDİ, BAŞINI ASFALTA VURDU

Yerkesik Mahallesi girişine geldiğinde Öztürk'ün kontrolünü yitirdiği motosiklet, savrulup, devrildi. Kask takmadığı belirlenen Öztürk, başını asfalta çarpıp, yaralandı.

Kask takmayan motosikletli kazada yaşamını yitirdi

YAŞLI ADAM KURTARILAMADI

Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hasan Hüseyin Öztürk, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.



Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ÖTV ve KDV indirimleri yıl sonuna kadar uzatıldı

ÖTV ve KDV indirimleri yıl sonuna kadar uzatıldı

138
Yeni Zelanda halkı namaz sırasında nöbet tutuyor

Yeni Zelanda halkı namaz sırasında nöbet tutuyor

350
Kapıköy Gümrük Kapısı açıldı

Kapıköy Gümrük Kapısı açıldı

57
Washington Times: Türkiye NATO'ya zarar veriyor

Washington Times: Türkiye NATO'ya zarar veriyor

147
Kudüs'te Türkiye karşıtı zirve

Kudüs'te Türkiye karşıtı zirve

100
Konya Ovası'nda obruk sayısı artıyor

Konya Ovası'nda obruk sayısı artıyor

73
NBA'den yumurta çocuğa destek

NBA'den yumurta çocuğa destek

33
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir