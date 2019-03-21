Kask takmayan motosikletli kazada yaşamını yitirdi

Menteşe ilçesi Akkaya Mahallasi'nde yaşayan işçi emeklisi Hasan Hüseyin Öztürk, arızalanan motosikletini kırsal Yerkesik Mahallesi'ne tamirciye götürmek için dün saat 17.00 sıralarında yola çıktı.
MOTOSİKLET DEVRİLDİ, BAŞINI ASFALTA VURDU
Yerkesik Mahallesi girişine geldiğinde Öztürk'ün kontrolünü yitirdiği motosiklet, savrulup, devrildi. Kask takmadığı belirlenen Öztürk, başını asfalta çarpıp, yaralandı.
YAŞLI ADAM KURTARILAMADI
Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hasan Hüseyin Öztürk, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.