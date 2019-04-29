Kaskının kayışını takmayan sürücü ölümden döndü

Görüntüler Tayland'dan...
Seyir halindeki bir otomobil, park etmeye çalışıyor.
Bu sırada arkasından hızla gelen motosiklet de otomobile arkadan çarpıyor.
Çarpmanın etkisi ile kaskı kafasından çıkan sürücü, asfalta sert bir şekilde düşüyor.
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KAZAYI GÖRENLER HEMEN MÜDAHALE ETTİ
Kazayı görenlerin anında müdahale ettiği sürücü, yerde baygın halde ambulansın gelmesini beklerken, bu görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı.
Sürücünün kaza sonrası durumunun ağır olduğu belirtildi.