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Kaskının kayışını takmayan sürücü ölümden döndü

Tayland'da park etmeye çalışan otomobile, bir motosiklet arkadan çarptı. Feci kazada kaskının kayış kısmını takmayan sürücü, havaya uçtu.

Haber Merkezi | 29.04.2019 - 12:44..
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Görüntüler Tayland'dan...

Seyir halindeki bir otomobil, park etmeye çalışıyor.

Bu sırada arkasından hızla gelen motosiklet de otomobile arkadan çarpıyor.

Çarpmanın etkisi ile kaskı kafasından çıkan sürücü, asfalta sert bir şekilde düşüyor.

Kaskını bağlamadı ölümden döndü İZLE

KAZAYI GÖRENLER HEMEN MÜDAHALE ETTİ

Kazayı görenlerin anında müdahale ettiği sürücü, yerde baygın halde ambulansın gelmesini beklerken, bu görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı.

Sürücünün kaza sonrası durumunun ağır olduğu belirtildi.

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