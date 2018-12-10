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Kaslarıyla meşhur olmuştu: Kanguru Rodger öldü

İnternette kaslarıyla şöhret olan kanguru 12 yaşında hayatını kaybetti.

Haber Merkezi | 10.12.2018 - 12:21..
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The Kangaroo Sanctuary Alice Springs adlı barınakta hayvan bakıcılığı yapan Chris Barnes, 2 metre boyundaki 89 kilo kangurunun  yaşamını kaybettiğini açıklayarak ''O her zaman bizimle olacak'' dedi.

YOL KENARINDA BULUNMUŞTU

Rodger, 2006'da yol kenarında, ölen annesinin yanında bulunmuştu. Bakıcı Barnes'in 2015'de paylaştığı videolar ile üne kavuşan, Rodger'ın ölümüne dünyanın her yerinden  taziye mesajları geldi.

Kaslarıyla meşhur olmuştu: Kanguru Rodger öldü VİDEO


EKLEM İLTİHABI TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

Rodger'ın ölümüne dair açıklamada bulunan BBC, ''Güzel oğlumuzu kaybettik.'' ifadesinde bulundu.

Kanguruların, ortalama hayat süresinin 14 yıl olduğuna değinen Barnes, Rodger'ın uzun süredir eklem iltihabı tedavisi gördüğünü belirtti.

Rodger, barınakta gösteriler yapıyor ve kickbos yetenekleriyle ilgi topluyordu. Rodger 12 yaşında gelen ölümüyle sevenlerini üzdü.

Kaslarıyla meşhur olmuştu: Kanguru Rodger öldü

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