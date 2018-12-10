Kaslarıyla meşhur olmuştu: Kanguru Rodger öldü

Iğdır Üniversitesi'ndeki bir atölyede yürütülen çalışmalarda, unutulmaya yüz tutmuş keçe işleme sanatı, öğrencilere öğretilerek geleceğe aktarılıyor.

Tayland'da bir karakola giren yılan, ziyaretçi olarak bulunan adama zarar vermek istedi.

İnşası şehir plancılarına bırakılan bazı kentler, şehirleşmede çığır açtılar. Şehir planlaması deyince de akla ilk bu dört şehir geliyor; Florida, Berlin, Barselona ve Buenos Aires.

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Vakanüvis Hammurabi'yi yazdı

Kendisini “Adaletin Kralı” olarak lanse eden Hammurabi’nin kanunları, dünya yasa literatüründe her zaman özel bir yeri olduğu vurgulanmaya çalışılan hükümler kodeksi, dizisi.