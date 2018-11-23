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Kassam Gazze'ye sızan İsraillilerin görüntülerini yayınladı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, önceki hafta sınırı geçerek Gazze'ye sızan İsrail özel kuvvetlerinden bazı kişiler ile operasyonda kullanılan araçların fotoğraflarını yayınladı.

AA | 23.11.2018 - 09:08..
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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının internet sitesinde yayınlanan fotoğraflarda yer alan 2'si kadın bazı kişilerin, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine sızan İsrail özel kuvvetler mensupları oldukları belirtildi.

Kassam Gazze'ye sızan İsraillilerin görüntülerini yayınladı

Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine sızmasıyla ilgili yürütülen soruşturmanın devam ettiği ve soruşturmada ilerleme kaydedildiği ifade edildi.

Kassam Gazze'ye sızan İsraillilerin görüntülerini yayınladı

Açıklamada ayrıca Filistinlilerden, fotoğrafları yayımlanan kişilerle ilgili sahip oldukları tüm bilgileri yetkililerle paylaşmaları istendi.

Kassam Gazze'ye sızan İsraillilerin görüntülerini yayınladı

KOMUTANIN GÖRÜNTÜLERİ

Hamas'ın Gazze sorumlusu Yahya Sinvar da geçen hafta yaptığı açıklamada Kassam Tugayları'nın elinde söz konusu olayda öldürülen İsrailli komutanın görüntülerinin olduğunu söylemişti.

Kassam Gazze'ye sızan İsraillilerin görüntülerini yayınladı

Filistinli kaynaklar daha önce Mısır istihbaratının kapsamlı ateşkes görüşmelerinde somut bir ilerleme kaydettiğini belirtse de 11 Kasım Pazar günü İsrail ordusuna bağlı özel kuvvetlerden bir grup askerin sivil bir araçla Gazze'ye sızması bölgede gerilimi yeniden yükseltmişti.

Kassam Gazze'ye sızan İsraillilerin görüntülerini yayınladı

GAZZE'DE GERGİNLİK

İsrail askerlerinin Hamas'a bağlı birlikler tarafından fark edilmesi üzerine çıkan çatışmada 7 Filistinli şehit olmuş, 1 İsrail askeri öldürülmüştü.

Kassam Gazze'ye sızan İsraillilerin görüntülerini yayınladı

Buna karşılık Filistinli direniş grupları İsrail'e roket saldırısı düzenlemiş, ardından İsrail ordusu Gazze'yi havadan vurmaya başlamıştı. İsrail saldırılarında 7 Filistinli daha şehit olmuştu.

Kassam Gazze'ye sızan İsraillilerin görüntülerini yayınladı

Filistinli gruplar bölgede artan gerilimin ardından geçen 13 Kasım Salı günü Mısır'ın ara buluculuğunda Gazze'de ateşkesin sağlandığını duyurmuştu.

Kassam Gazze'ye sızan İsraillilerin görüntülerini yayınladı

Kassam Gazze'ye sızan İsraillilerin görüntülerini yayınladı

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