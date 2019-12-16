Kaş'ta mavinin elli tonu

Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan Kaputaş’ta denizde yağmurdan sonra oluşan mavi renk armonisi, muhteşem bir görüntüye sahne oldu.

MAVİNİN ELLİ TONU

Bölgede etkili olan yağış nedeniyle kanyondan akan yağmur suları, Kaputaş Köprüsü'nün altından geçerek denize ulaştı. Bu anlarda denizin mavi rengi, turkuaz başta olmak üzere, çeşitli tonlara dönüştü.

DOĞAL VE SAF SU BİR ARAYA GELDİ

Denizin altında kaynayan doğal su kaynaklarıyla, dağlardan gelen saf doğal suyun buluşması sonucu büyüleyici turkuaz rengin ortaya çıktığı anlaşıldı.

GÖREN HAYRAN KALDI

Kaş-Kalkan sahil karayolunun 23'üncü kilometresinde yer alan Kaputaş’ta harika renk cümbüşüyle görsel şölen yaşanırken, araçlarından inen bazı sürücüler bu muhteşem manzarayı görüntüledi, bazıları da selfie yaptı.