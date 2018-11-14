1 Çavuşoğlu: Uluslararası soruşturma şart Kaşıkçı olayı ile ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Artık uluslararası soruşturmanın şart olduğunu görüyoruz.

2 Ali Koç'tan Galatasaray cevabı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, katıldığı bir panelde Galatasaray derbisiyle ilgili konuştu. Başkan Koç "Hatası çok olan konuşur ve çok konuşan da çok hata yapar." dedi.

3 Temizlik işçisinin cami hassasiyeti Kayseri'de, belediyede görevli temizlik işçisinin, kıyafeti tozlu olduğu için cami bahçesinde namaz kılması cep telefonu kamerasına yansıdı.

4 Kastamonu beyaz örtüyle kaplandı Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki ilçesi Abana'nın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.

5 Bir küvet dolusu parayla alışverişe gitti Bir kullanıcı Apple’ın yeni iPhone modelini bir küvet dolusu bozuk para ile satın aldı.

6 Paralar nerede sorusuna Fikret Orman'ın tepkisi Beşktaş Başkanı Fikret Orman, katıldığı "Sporun Geleceği Aydınlık mı?" panelinde kendisine yöneltilen "Paralar nerede" sorusuna cevap verdi.