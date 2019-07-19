Kastamonu Havalimanı'nda uçak kazası tatbikatı

Kastamonu Havalimanı'nda olası uçak kazalarına karşı kapsamlı bir tatbikat gerçekleştirildi. Havalimanı İtfaiyesi'nin tam kadro katıldığı tatbikatta, senaryo gereği düşen bir uçak ve kimyasal madde sızıntısı alarmına karşı önlemler uygulandı.

ANINDA MÜDAHALE

Tatbikatta, senaryo gereği kargo bölümünde biyolojik madde taşıyan bir uçak teknik arıza sonucu kalkış sırasında ormanlık alana düşerek iki parçaya ayrıldı. Uçağın düşmesi sonucu ormanlık alanda yangın başladı.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık, jandarma, polis, AFAD, UMKE ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile havalimanı personeli sevk edildi.Ekipler, yangına ve biyolojik madde sızıntısına müdahale ederken, yaralananlar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Tatbikatı Vali Yaşar Karadeniz, Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Suat Özdemir, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ekrem Küçükbayram ve Havalimanı Müdürü Yılmaz Hacıoğulları da izledi. Karadeniz, tatbikatın ardından ekipleri tebrik etti.