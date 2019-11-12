taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7741
Euro
6.3708
Altın
1455.95
Borsa
103118.48
Gram Altın
270.174
Bitcoin
50529.39

Kastamonu'da 22 gündür aranan kadın ölü bulundu

Taşköprü ilçesinde 22 gündür kayıp olan 85 yaşındaki kadının cansız bedeni bulundu.

İHA | 12.11.2019 - 00:28..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Taşköprü ilçesine bağlı Kese köyünde ikamet eden Alzheimer hastası Fethiye Şenel (85) 20 Ekim’de kayboldu. 22 gündür aranan Şenel’in cansız bedeni akşam saatlerinde Çöyrük mevkiinde vatandaşlar tarafından bulundu.

Kastamonu'da 22 gündür aranan kadın ölü bulundu

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Jandarmaya haber verilmesinin ardından olay yeri inceleme ekipleri kadının bulunduğu alanda inceleme yaptı. Taşköprü Cumhuriyet Savcılığı, yaşlı kadının cenazesini kesin ölüm sebebinin araştırılması için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderdi.

Jandarma, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Kastamonu'da 22 gündür aranan kadın ölü bulundu

Kastamonu'da 22 gündür aranan kadın ölü bulundu

22 gündür kayıp olan kadın ölü bulundu -1

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'de binlerce baraj yıkılma tehlikesi altında

ABD'de binlerce baraj yıkılma tehlikesi altında

0
Kaçak yapılar dijital ortamda takip edilecek

Kaçak yapılar dijital ortamda takip edilecek

0
Kastamonu'da 22 gündür aranan kadın ölü bulundu

Kastamonu'da 22 gündür aranan kadın ölü bulundu

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir