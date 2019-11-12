1 Kastamonu'da 22 gündür aranan kadın ölü bulundu Taşköprü ilçesinde 22 gündür kayıp olan 85 yaşındaki kadının cansız bedeni bulundu.

2 Kaçak yapılar dijital ortamda takip edilecek Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentlerde oluşabilecek kaçak yapıların, dijital ortama aktarılmış şehir planlarıyla takip edileceğini belirtti.

3 ABD'de binlerce baraj yıkılma tehlikesi altında ABD'nin 44 eyaleti ve Porto Riko'da bulunan binlerce barajın yıkılma riskinin olduğu ve barajların etrafında yaşayan onbinlerce insanın da tehdit altında olduğu ortaya çıktı.

4 Adıyaman'da uçurumdan düşen çiftçi hayatını kaybetti Gerger ilçesinde, dengesini kaybedip, yaklaşık 100 metre yükseklikten düşen Ahmet Tutuş (40), hayatını kaybetti.

5 150 gencin intiharında 'mavi balina' şüphesi var TBMM'de, Bilişim Teknolojileri Bağımlılığı Araştırma Komisyonu, Türkiye'de bağımlılık yaratan bilgisayar oyunlarının çocuk ve gençleri ölüme kadar götürdüğünü tespit etti.

6 Eşini ve kızını naylon poşet ile yakan baba tutuklandı Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde eşi ve kızının yüzüne naylon dökerek yakan ve gözaltına alınmasının ardından serbest bırakılan şahıs, tekrar gözaltına alınmasının ardından cezaevine gönderildi.