Kastamonu'da 32 tonluk kolon işçilerin üzerine düştü

Kentin Küre ilçesinde faaliyet gösteren özel bir maden firmasında kurulmakta olan seyyar kurutma filtresi için vinçle kaldırılmakta olan 32 ton ağırlığında ve 20 metre uzunluğundaki kolon, direğin askı mapasından kurtularak işçilerin üzerine düştü.

EZİLMEKTEN SON ANDA KURTULDU

Son anda kolonun üzerlerine geldiğini gören vinç operatörü ve yardımcısı kazadan kıl payı kurtuldu. Çevredeki işçilerin uyarısıyla kaçan vinç operatörü ve yardımcısı, kolonun altında kalmaktan kurtuldu.

Büyük bir faciadan dönülen kazada kolonda ve vinçte hasar oluştu.

FACİA ANLARI

Öte yandan işçilerin kaçışı güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde işçilerin uyarısı üzerine vinç operatörü ve yardımcısının üzerlerine gelen kolondan kaçmak için koştukları ve son anda altında kalmaktan kurtuldukları görülüyor.

32 tonluk kolon vinçten kurtularak işçilerin üzerine düştü