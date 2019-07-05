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Kastamonu'da 8 büyükbaş hayvan sele kapıldı

Taşköprü ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkilerken, sele kapılan 8 büyükbaş kayboldu, tarlada sele yakalanan işçiler ise kurtarıldı.

DHA | 05.07.2019 - 23:44..
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İlçede öğle saatlerinde etkili olan sağanak, su baskınları ve taşkınlara neden oldu. Yollardaki araçlar su altında kalırken, birçok evi de su bastı. Yüksek kesimlerde şiddetini artıran yağış nedeniyle Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait itfaiye parkuru su altında kaldı.

Kastamonu'da 8 büyükbaş hayvan sele kapıldı

Kastamonu'da 8 büyükbaş hayvan sele kapıldı

8 BÜYÜKBAŞ HAYVAN SELDE KAYBOLDU

Ağcıkişi Mahallesi'nde açık arazide otlatılan 8 büyükbaş, Gökırmak deresinin taşması sonucu sel sularına kapılarak kayboldu. Sarımsak tarlaları da sel sularından zarar gördü. Tarlada çalışırken selde mahsur kalan tarım işçileri, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kastamonu'da 8 büyükbaş hayvan sele kapıldı

Taşköprü Belediyesi ekipleri, selin oluşturduğu hasarın giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Kastamonu'da 8 büyükbaş hayvan sele kapıldı

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