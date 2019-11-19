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Kastamonu'da aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü

Buyurukcu ve Baki aileleri arasında henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Çıkan kavgada 1 kişi yaşamını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

İHA | 19.11.2019 - 16:07..
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Ertaş köyü Üyücek Mahallesi'nde Buyurukcu ve Baki aileleri arasında henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan silahlı tartışmada, kan döküldü.

KARŞILIK VERDİLER

Kavgada Ercan Buyurukcu ve Ersin Buyurukcu adlı kardeşlerin, ellerinde kürek ve balta ile Sami Baki ve eşi Seher Baki’ye saldırdığı öne sürüldü. Bunun üzerine Sami Baki de silahla, Ercan Buyurukcu ve Ersin Buyurukcu kardeşlere karşılık verdi.

Kastamonu'da aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü

KAFASINA BALTA DARBESİ

Kavgada Sami Baki kafasından balta ile yaralanırken, eşi Seher Baki de aldığı darbelerle yaralandı.

Kurşunların hedefi olan 25 yaşındaki Ercan Buyurukcu ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Ersin Buyurukcu da kasık bölgesinden yaralandı.

Kastamonu'da aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü

YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu ve Daday’da bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Köyde geniş güvenlik önlemleri alan jandarma ekiplerinin ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Ercan Buyurukcu’nun cenazesi, Daday Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatıldı.

Kastamonu'da aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü

Kastamonu'da aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü

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