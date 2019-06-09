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Kastamonu'da akrabaların arazi kavgası: 4 ölü, 1 yaralı

İhsangazi ilçesinde akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

DHA | 09.06.2019 - 04:44..
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Bozarmut köyünde, aralarında arazi anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunan köy muhtarı Hüseyin Gideroğlu, eski muhtar ve amcası Kadir Gideroğlu ile tartışmaya başladı.

Kastamonu'da akrabaların arazi kavgası: 4 ölü, 1 yaralı

5 KİŞİ SİLAHLA VURULDU

Akrabaların da katılmasıyla silahlı kavgaya dönen olayda Hüseyin ve eşi Merve Gideroğlu ile Kadir Gideroğlu, Mehmet Gideroğlu ve Gülşen Gideroğlu silahla yaralandı.

Kastamonu'da akrabaların arazi kavgası: 4 ölü, 1 yaralı

HASTANEDE KURTARILAMADILAR

İhbar üzerine köye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İhsangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kadir, Merve, Hüseyin ve Mehmet Gideroğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kastamonu'da akrabaların arazi kavgası: 4 ölü, 1 yaralı

YARALI KADININ DURUMU AĞIR

Kastamonu Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan Gülşen Gideroğlu’nun ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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