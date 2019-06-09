Kastamonu'da akrabaların arazi kavgası: 4 ölü, 1 yaralı

Bozarmut köyünde, aralarında arazi anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunan köy muhtarı Hüseyin Gideroğlu, eski muhtar ve amcası Kadir Gideroğlu ile tartışmaya başladı.

5 KİŞİ SİLAHLA VURULDU

Akrabaların da katılmasıyla silahlı kavgaya dönen olayda Hüseyin ve eşi Merve Gideroğlu ile Kadir Gideroğlu, Mehmet Gideroğlu ve Gülşen Gideroğlu silahla yaralandı.

HASTANEDE KURTARILAMADILAR

İhbar üzerine köye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İhsangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kadir, Merve, Hüseyin ve Mehmet Gideroğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

YARALI KADININ DURUMU AĞIR

Kastamonu Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan Gülşen Gideroğlu’nun ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.