Kastamonu'da alacak kavgası: 1 ölü

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, Hüseyin P., alacak yüzünden tartıştığı İsmail Tuncay'ı tabanca ile ateş ederek öldürdü.
ALACAK MESELESİ YÜZÜNDEN HAYATINI KAYBETTİ
Alacak meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan Hüseyin P. ve İsmail Tuncay, ilçe merkezindeki dükkanda karşılaşınca tartışmaya başladı.
Kısa sürede kavgaya dönen olayda Hüseyin P. belindeki tabancayı çıkararak, Tuncay'a ateş etti.Tuncay, olay yerinde hayatını kaybetti.
GÖZALTINA ALINDI
Olayın ardından kaçan Hüseyin P. ise Kastamonu'da yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.