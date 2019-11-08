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Kastamonu'da alacak kavgası: 1 ölü

Taşköprü ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

DHA | 08.11.2019 - 17:55..
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, Hüseyin P., alacak yüzünden tartıştığı İsmail Tuncay'ı tabanca ile ateş ederek öldürdü.

ALACAK MESELESİ YÜZÜNDEN HAYATINI KAYBETTİ

Alacak meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan Hüseyin P. ve İsmail Tuncay, ilçe merkezindeki dükkanda karşılaşınca tartışmaya başladı.

Kısa sürede kavgaya dönen olayda Hüseyin P. belindeki tabancayı çıkararak, Tuncay'a ateş etti.Tuncay, olay yerinde hayatını kaybetti.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından kaçan Hüseyin P. ise Kastamonu'da yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

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