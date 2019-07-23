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Kastamonu'da alkollü sürücü 4 araca çarptı

İlde alkollü sürücü, park halindeki 4 araca çarparak durabildi.

İHA | 23.07.2019 - 01:19..
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Kastamonu’da alkollü sürücü ortalığı karıştırdı.

Cide sahilinde bir aracı sollayan 37 FF 047 plakalı araç, aşırı hız nedeniyle sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince yol kenarında park halindeki 3 araca çarptı. Kaza mahalline gelen emniyet görevlileri başka kazaların olmaması için önlem alırken, alkollü olduğu iddia edilen sürücü gözaltına alındı.

Kastamonu'da alkollü sürücü 4 araca çarptı

İNSANLARIN OLMAMASI FACİAYI ENGELLEDİ

Yaz mevsiminde tatilcilerin ziyaret ettiği ilçede kaza esnasında yol kenarında insanların olmaması olası bir faciayı önledi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kastamonu'da alkollü sürücü 4 araca çarptı

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