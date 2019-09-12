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Kastamonu'da bahçe teline takılan yavru ayı öldü

Bahçe teline takılan dişi yavru ayı boğularak telef oldu.

İHA | 12.09.2019 - 22:51..
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Kastamonu’nun Cide ilçesinde Kalafat köyünün 100 metre yakınana kadar gelen yavru dişi ayı, bahçe teline takılması sonucu boğuldu.

Köylülerin yavru ayıyı fark etmesiyle olay hemen jandarma birimlerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri, ayının tele takılı olduğu bölgeyi çembere alıp güvenlik koridoru oluşturdu.

Ardından jandarma ekipleri durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

TELE SIKIŞTI

Kastamonu’dan gelen Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğü ekipleri, olay yerine ulaşarak tele sıkışan ayının boğularak telef olduğu belirledi. Sıkıştığı yerde telef olan yavru ayı, teller kesilerek Milli Parklar ekiplerinin araçlarıyla incelenmek üzere Kastamonu’ya getirildi.

Kastamonu'da bahçe teline takılan yavru ayı öldü

Kastamonu'da bahçe teline takılan yavru ayı öldü

Kastamonu'da bahçe teline takılan yavru ayı öldü

Kastamonu'da bahçe teline takılan yavru ayı öldü

Kastamonu'da bahçe teline takılan yavru ayı öldü

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