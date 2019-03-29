taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.64455
Euro
6.34
Altın
1291.395
Borsa
92803.08
Gram Altın
234.263

Kastamonu'da bin 72 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taşköprü ilçesinde gerçekleştirdikleri operasyonda, bin 72 adet captagon uyuşturucu sentetik hap ele geçirdi

Haber Merkezi | 29.03.2019 - 13:44..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Taşköprü’de ilçesinde 2 yabancı uyruklu şahsın piyasaya uyuşturucu madde süreceği bilgisini aldı.

Bunun üzerine jandarma ekipleri, takibe alınan yabancı uyruklu zanlılara yönelik operasyon gerçekleştirdi.

1 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Operasyonda yapılan aramada bin 72 adet captagon uyuşturucu sentetik hap ele geçirilirken 2 şüpheli de gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kastamonu'da bin 72 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'dan Osman Gökçek'e övgü dolu sözler

Erdoğan'dan Osman Gökçek'e övgü dolu sözler

8
BBP'nin referandum kararı belli oldu

BBP'nin referandum kararı belli oldu

1299
Çavuşoğlu'ndan Hamburg'da Almanya'ya demokrasi dersi

Çavuşoğlu'ndan Hamburg'da Almanya'ya demokrasi dersi

6
Nihat Zeybekci Bild'e dava açıyor

Nihat Zeybekci Bild'e dava açıyor

2
Üç genelkurmay başkanının buluşması doları geriletti

Üç genelkurmay başkanının buluşması doları geriletti

133
Bakan Süleyman Soylu'dan Ertuğrul Özkök'e salvolar

Bakan Süleyman Soylu'dan Ertuğrul Özkök'e salvolar

10
Darbeden yargılanan askere babasından ’kafana sık’ mesajı

Darbeden yargılanan askere babasından ’kafana sık’ mesajı

48
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir