Kastamonu'da bin 72 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Taşköprü’de ilçesinde 2 yabancı uyruklu şahsın piyasaya uyuşturucu madde süreceği bilgisini aldı.
Bunun üzerine jandarma ekipleri, takibe alınan yabancı uyruklu zanlılara yönelik operasyon gerçekleştirdi.
1 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Operasyonda yapılan aramada bin 72 adet captagon uyuşturucu sentetik hap ele geçirilirken 2 şüpheli de gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.