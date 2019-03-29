Kastamonu'da bin 72 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

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Çocukluk arkadaşını öldüren zanlı: Hep kazık attı

Balıkesir'de yaşayan bir şahıs, İstanbul'a gelerek buluştuğu çocukluk arkadaşını öldürdü. Zanlı ifadesinde, "Bugüne kadar hep kazık attı. Dolandırdığı için öldürdüm" dedi.