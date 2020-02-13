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Kastamonu'da cinnet getiren adam eşini ve kendisini vurdu

Kastamonu’da bir şahıs, girdiği bunalım sonrasında evde eşini vurduktan sonra kendisini vurdu. 2 çocuk babası şahıs, hayatını kaybetti.

İHA | 13.02.2020 - 01:11..
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Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde Mustafa Sıtkı Erkek Caddesi üzerinde ikamet eden 2 çocuk babası Cemil D., iddialara göre borç yüzünden bunalıma girdi.

KARI KOCA AĞIR YARALANDI

Evde bunalıma girmesi sonucu Cemil D., eşi S.D.’yi silahla vurduktan sonra kendisine de vurdu. Ağır yaralanan Cemil D. ve eşi S.D., olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Cemil D., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaşanan olay sonrasında polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Kastamonu'da cinnet getiren adam eşini ve kendisini vurdu

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Kastamonu'da cinnet getiren adam eşini ve kendisini vurdu
Kastamonu'da cinnet getiren adam eşini ve kendisini vurdu
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