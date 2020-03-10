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Kastamonu'da ev yangını: 1 ölü, 1 yaralı

İki katlı ahşap binada yangın çıkması sonucu evin çatısı çökerken, 1 kişi hayatını kaybetti.

AA | 10.03.2020 - 12:39..
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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Satiye İlgün'e ait iki katlı ahşap evde yangın çıktı.

EVİN PENCERESİNDEN ATLADI

Yangın sırasında evde bulunan Şerife İlgün, ikinci katın penceresinden atlayarak kurtuldu.

Yengesi Satiye İlgün ise evden çıkamazken, yangının büyümesi üzerine kısa süre sonra evin çatısı çöktü.

Kastamonu'da ev yangını: 1 ölü, 1 yaralı

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine köye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Şerife İlgün, 112 Acil Servis ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YANGIN BAŞKA EVE DE SIÇRADI

Yangına İnebolu Belediyesi ve İnebolu Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri müdahale ederken, alevler bir süre sonra 10 metre mesafede bulunan Niyazi Küm'e ait iki katlı ahşap eve de sıçradı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında iki evde kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu'da ev yangını: 1 ölü, 1 yaralı

CESEDİNE ULAŞILDI

Jandarma ve itfaiye ekiplerinin enkazda yaptığı çalışma sonunda evden çıkamayan Satiye İlgün'ün cesedine ulaşıldı.

İlgün'ün cenazesi İnebolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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