Kastamonu'da ev yangını: 1 ölü, 1 yaralı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Satiye İlgün'e ait iki katlı ahşap evde yangın çıktı.
EVİN PENCERESİNDEN ATLADI
Yangın sırasında evde bulunan Şerife İlgün, ikinci katın penceresinden atlayarak kurtuldu.
Yengesi Satiye İlgün ise evden çıkamazken, yangının büyümesi üzerine kısa süre sonra evin çatısı çöktü.
YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine köye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Şerife İlgün, 112 Acil Servis ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
YANGIN BAŞKA EVE DE SIÇRADI
Yangına İnebolu Belediyesi ve İnebolu Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri müdahale ederken, alevler bir süre sonra 10 metre mesafede bulunan Niyazi Küm'e ait iki katlı ahşap eve de sıçradı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında iki evde kullanılamaz hale geldi.
CESEDİNE ULAŞILDI
Jandarma ve itfaiye ekiplerinin enkazda yaptığı çalışma sonunda evden çıkamayan Satiye İlgün'ün cesedine ulaşıldı.
İlgün'ün cenazesi İnebolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.