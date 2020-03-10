Pendik’te 3 kadın ve 2 erkek sokak ortasında kavga etti

1 Kavgada yumruk darbesi alan kişi, hastanede öldü Tokat’ta çıkan kavgada yumruk darbeleriyle yaralanan bir kişi, üç gün süren yaşam mücadelesinin ardından hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından yakalanan 3 şüpheli, tutuklandı.

2 Kastamonu'da ev yangını: 1 ölü, 1 yaralı İki katlı ahşap binada yangın çıkması sonucu evin çatısı çökerken, 1 kişi hayatını kaybetti.

3 Çavuşoğlu: AB yükümüzü anladı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin kapıları açmasıyla binlerce göçmenin Avrupa'nın kapılarına dayanmasını "AB yükümüzü anladı" olarak yorumladı.

4 Meghan Markle ve Prens Harry son Kraliyet görevinde Saray'dan hiçbir sorun yok açıklamaları gelse de Meghan Markle ve Prens Harry’nin Kraliyet'e veda öncesi son resmi etkinliğinde tansiyon yükseldi.

5 Meral Akşener'den mülteci yorumu: Göndermekte haklıyız Grup toplantısında iktidar partisini eleştiren İYİ Parti Lideri, "Haklı olduğumuz bir konuda kızgın bir komşu gibi değil, devlet gibi davranmak zorundasın." dedi.

6 Dilenci: Cuma günleri en az 500 lira kazanıyorum Erzincan'da yaşayan bir dilenci her gün dilenmek için Erzurum'a geliyor.