taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5268
Euro
6.1808
Altın
1469.5
Borsa
99850.82
Gram Altın
261.206

Kastamonu'da girdiği apartmanı iki kez soydu

Hasta yakınına yardım parası toplayan kadın, apartmandan soygun yaparak ayrıldı.

İHA | 06.08.2019 - 15:48..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Kastamonu’da Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi üzerinde kimliği belirsiz bir kadın, hasta yakınına yardım toplama bahanesiyle apartmana girdi.

İlk olarak binanın sığınma odasına inen kadın, buradaki çanta, valiz gibi eşyaları karıştırdı. Kap, tencere, örtü gibi işine yarayan malzemeleri alan kadın, ardından apartmanı gezmeye başladı.

ÇALDIKLARINI BIRAKIP YARDIM TOPLAMAYA GELDİ

Dairelerin zillerini çalan kadın, kapıyı açanlara mağdur olduğunu ve hasta bir yakını için yardım parası topladığını söyledi. Bina sakinlerinin verdiği yardımları toplayan kadın, daha sonra binadan ayrıldı. Kadının ardından apartman görevlisi, çöp toplamak için gittiği deponun karıştırıldığını fark edince güvenlik kameralarını kontrol etti.

Kastamonu'da girdiği apartmanı iki kez soydu

"HEM YARDIM PARASI TOPLAMIŞ HEM DE HIRSIZLIK YAPMIŞ"

Akşamları çöp topladıkları sırada bodrum katındaki depoya da baktıklarını söyleyen Apartman Görevlisi Murat Sever, “Bodrum kata indiğimizde valizlerin kurcalandığını gördüğüm zaman, ben kayıtları inceleme ihtiyacı duydum. Kayıtları bir önceki günden itibaren incelemeye aldık. Kişi sanki burada oturuyormuş, daha önce buraya gelmiş ve biliyormuş gibi binaya çok rahat bir şekilde gelmiş, hiçbir panik yok. İlk giriş bölümünde ofis ve yangın çıkışı bölümlerini kurcalamış, kapıları zorlamış ardından asansöre binerek bodrum kata iniş yapmış." dedi.

HIRSIZ GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI

Öte yandan, apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kadının, apartmana girdiği ve asansöre binerek depo kısmına indiği görülüyor. Burada depodan elinde poşetle çıkan kadının, poşetleri bıraktıktan sonra tekrar apartmana girdiği ve katları gezmeye başladığı görülüyor.

Girdiği apartmanı hem soydu hem de yardım parası topladı

Kastamonu'da girdiği apartmanı iki kez soydu

Kastamonu'da girdiği apartmanı iki kez soydu

Kastamonu'da girdiği apartmanı iki kez soydu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Konya'dan Norveç'e direkt uçuş var

Konya'dan Norveç'e direkt uçuş var

98
Tarkan'ın Kaz Dağları'nda villası var

Tarkan'ın Kaz Dağları'nda villası var

311
Lindsay Lohan ve Prens Selman yakınlaşması

Lindsay Lohan ve Prens Selman yakınlaşması

154
Yusuf Yazıcı resmen Lille'de

Yusuf Yazıcı resmen Lille'de

108
Oyuncu Ümit Erdim, 69 kiloya kadar düştü

Oyuncu Ümit Erdim, 69 kiloya kadar düştü

149
ABD Savunma Bakanı: Tek taraflı operasyon kabul edilemez

ABD Savunma Bakanı: Tek taraflı operasyon kabul edilemez

235
Yunan'dan taciz iddiası: Türkiye hava sahamıza girdi

Yunan'dan taciz iddiası: Türkiye hava sahamıza girdi

108
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir