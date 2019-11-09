Kastamonu'da hamsi bolluğu

Kastamonu'da, İnebolu Limanı'ndan Karadeniz'e açılan balıkçılar, tonlarca hamsi avlayarak geri döndüler.

BOL MİKTARDA HAMSİ ÇIKTI

Denize açılan balıkçılar, İnebolu Limanı'na gece boyunca avladıkları bol miktarda hamsiyle geri döndü.

Limandaki iskelelere yanaşan teknelerdeki hamsilerin, kamyonlarla başta İstanbul ve Ankara olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerine gönderildiği belirtildi.





''BİR GECEDE 5 BİN HAMSİ AVLANDI''

"Bandırmalı Hüseyin Kaptan" adlı teknenin sahibi Hüseyin Tunca, yaptığı açıklamada, bir gecede 5 bin kasa hamsi avladıklarını belirtti.

Hamsilerin 3 bin kasasını şoka, 2 bin kasasını da piyasaya gönderdiklerini belirten Tunca, balıkların kilosunun tezgahlarda 5 ila 10 lira arasında satıldığını belirtti.





''HAMSİ BOLLUĞU DEVAM EDİYOR''

Hamsi bolluğunun devam ettiğini dile getiren Tunca, "Yalnız havalar sıcak oldu mu hamsi hızlı geçiyor. Soğuk olduğu zaman çöküp kalıyor olduğu yerde, av süresi uzuyor. İki gün önce Zonguldak Ereğli'deydik. Avlaya avlaya Cide'ye geldik. Oradan buraya geldi. İleriye Sinop'a doğru ilerler gider." dedi.

''FİYATI ŞEHİR ŞEHİR DEĞİŞİYOR''

Gemlikli balıkçı Ertunç Nuray da bu yıl hamsinin bereketli olduğunu ifade ederek, "Biraz geç başladı ama hamsi var, başka bir çeşit gözükmüyor. Amasra, Cide, İnebolu, Sinop'a kadar kayıklar var. Avlanmaya devam ediyor. Bugün en az alan 2 bin 500 kasa balık aldı. Fiyatı şehir şehir değişiyor." diye konuştu.