Kastamonu'da hasta sevki yapan ambulans kaza yaptı

Cide’den Kastamonu Devlet Hastanesine hasta sevki yapan ambulans ile hafif ticari araç, Cide-Kastamonu kara yolunun Velioğlu Köyü yakınındaki virajda kafa kafaya çarpıştı.

5 KİŞİ YARALANDI

Kaza sonrası ambulans şoförü Ş.Ü, ambulansta bulunan hemşireler M.A ve B.S, ile hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sevk edilen 112 ekipleri tarafından yaralılar Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi. Yine kaza yapan ambulansta bulunan hasta başka bir ambulansla sevki yapıldı. Kaza sonrası, ambulans ve diğer araç kullanılamaz hale gelirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.