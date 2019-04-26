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Kastamonu'da hırsız, iş yerlerine dadandı

İstanbul’dan Kastamonu’ya misafirliğe gelen A.Ö.Y, gece vakti girdiği birçok iş yerini soydu.

İHA | 26.04.2019 - 10:58..
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Ekipler, 60 saat boyunca güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek hırsızlık şüphelisi şahsı yakaladı.

7 AYRI İŞ YERİNE VURGUN YAPTI

Kastamonu’da geçtiğimiz ay Nasrullah İş Merkezi’den 7 ayrı iş yerinden 11 adet dizüstü bilgisayar ile bir miktar nakit para, tarihi Aşirefendi Hanından da 2 ayrı iş yerinden yine 6 adet dizüstü bilgisayar ile bir miktar nakip para, Belediye Caddesinde de bir iş yerinden dizüstü bilgisayar ile bir miktar nakit para ve bir marketten de çok sayıda sigara paketi ile bir miktar para çalındı.

Kastamonu'da hırsız, iş yerlerine dadandı

ARKADAŞLARINA MİSAFİRLİĞE GELME BAHANESİYLE İŞ YERLERİNİ SOYDU

İhbar sonrası inceleme başlatan Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’da ikamet eden 25 yaşındaki A.Ö.Y’nin memleketi Kastamonu’ya ziyarete geldiği zamanlarda hırsızlık yaptığını tespit etti. Bunun üzerine takibe alınan A.Ö.Y, yine İstanbul’dan Kastamonu’ya arkadaşlarını ziyarete geldi. Polis ekipleri, Belediye Caddesinde bulunan bir iş yerine giren ve buradan da dizüstü bilgisayar ile 300 TL nakit para ve çok sayıda sigara paketi çalan A.Ö.Y’nin ikamet ettiği eve operasyon düzenledi. Operasyonda evde yapılan aramada bazı dizüstü bilgisayar ile bir miktar nakit para ve sigara paketleri ele geçirildi.

Kastamonu'da hırsız, iş yerlerine dadandı

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Asayiş ekipleri, çok sayıda hırsızlık olayının şüphelisi A.Ö.Y’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ö.Y, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Kastamonu Cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Öte yandan ele geçirilen hırsızlık malzemeleri, alınan ifadelerinin ardından sahiplerine teslim edildi.

Kastamonu'da hırsız, iş yerlerine dadandı

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