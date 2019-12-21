Kastamonu'da iki aile arasında silahlı kavga

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine bağlı Alatarla Köyü'nde daha önceden aralarında arazi anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunan iki ailenin tarafları, barışmak için bir iş yerinin önünde buluştu.

2 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Bir süre sonra aileler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çıkan silahlı kavgada Süleyman Doğan (49) ve Ertan Doğan (32) olay yerinde hayatını kaybetti, İhsan Doğan (78), Satı Doğan (30) ve Namık Doğan (48) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

1 KİŞİ KALDIRILDIĞI HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Namık Doğan’da burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan İhsan Doğan’ın da hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan olay sonrasında jandarma ekipleri, Alatarla köyünde geniş güvenlik önlemleri aldı. Cumhuriyet Savcısının ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Süleyman Doğan ve Ertan Doğan’ın cenazeleri, olay yerinden kaldırıldı. Ayrıca Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz ile Kastamonu İl Jandarma Komutanı Albay Mücahid Avkıran, olay yerine gelerek ekiplerden bilgiler aldı.

Silahlı kavganın ardından olaya karıştıkları iddiasıyla A.Y, S.Y. ve K.Y, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.