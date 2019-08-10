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Kastamonu'da kabir ziyaretinden dönen aile kaza yaptı

Kabir ziyaretine giden aile, dönüş yolunda Gölköy mevkisinde şarampolde takla attı. Kazada 6 kişi yaralandı.

İHA | 10.08.2019 - 21:48..
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Kastamonu’da Daday’dan Kastamonu’ya dönen Mustafa Çiftçi (58) yönetimindeki 37 AAD 954 plakalı otomobil, Gölköy köyü mevkisine geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazada sürücü Mustafa Çiftçi ile araçta yolcu olarak bulunan Merve Çiftçi (29), Buket Akdağ (29), Sefa Çiftçi (29), Hatice Çiftçi (50) ve Sebahat Akdağ (47) yaralandı.

6 KİŞİ YARALANDI

Can pazarının yaşandığı kazada olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan kaza yapan kazazedelerden bazıları gözyaşlarını tutamadı.
Kaza sonrası jandarma ekipleri, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

Kastamonu'da kabir ziyaretinden dönen aile kaza yaptı

Kastamonu'da kabir ziyaretinden dönen aile kaza yaptı

Kastamonu'da kabir ziyaretinden dönen aile kaza yaptı

Kastamonu'da kabir ziyaretinden dönen aile kaza yaptı

Kastamonu'da kabir ziyaretinden dönen aile kaza yaptı

Kastamonu'da kabir ziyaretinden dönen aile kaza yaptı

Kastamonu'da kabir ziyaretinden dönen aile kaza yaptı

Kastamonu'da kabir ziyaretinden dönen aile kaza yaptı

Kastamonu'da kabir ziyaretinden dönen aile kaza yaptı

Kastamonu'da kabir ziyaretinden dönen aile kaza yaptı

Kastamonu'da kabir ziyaretinden dönen aile kaza yaptı

Kastamonu'da kabir ziyaretinden dönen aile kaza yaptı

Kastamonu'da kabir ziyaretinden dönen aile kaza yaptı

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