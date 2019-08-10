Kastamonu'da kabir ziyaretinden dönen aile kaza yaptı

Meydana gelen ve iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

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Datça'da göçmen kaçakçılığı jandarmaya takıldı

Lüks bir araç ile yasadışı yollardan insan kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir kişi suçüstü yakalandı.