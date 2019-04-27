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Kastamonu'da kaza: 1 ölü 1 yaralı

Ters yönde ilerleyen otomobil kamyonetle çarpıştı. Kazada otomobil sürüsü hayatını kaybederken, kamyonet sürücüsü yaralandı.

İHA | 27.04.2019 - 21:49..
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Kastamonu’da Sunta Köprülü Kavşağı’nda yolu karıştırdığı tahmin edilen ve ters yönde ilerleyen 81 yaşındaki Remzi Çevirci idaresindeki otomobil, karşısına çıkan 23 yaşındaki Emrah Velioğlu yönetimindeki kamyonete çarptı.

YAŞLI ADAM TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Otomobil ardından refüjdeki bariyerlere çarptı. Kazada iki aracın sürücüsü de yaralandı. Aracın içerisinde sıkışan Remzi Çevirci, olay yerine gelen sağlık ve polis ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartıldı. Ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı adam hayatını kaybederken, hafif yaralanan diğer sürücü tedavi altına alındı.

Kastamonu'da kaza: 1 ölü 1 yaralı

Kaza nedeniyle Sunta Köprülü Kavşağı bir süreliğine trafiğe kapandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.


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