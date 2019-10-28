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Kastamonu'da mantar yiyen yaşlı kadın öldü

İnebolu ilçesinde ormandan topladığı mantarları yiyen 82 yaşındaki Sebahat Kasapoğlu, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Ancak yaşlı kadın, kurtarılamadı.

İHA | 28.10.2019 - 12:08..
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İkiyaka köyünde yaşayan 82 yaşındaki Sebahat Kasapoğlu, hafta sonu mantar topladı. Topladığı mantarları evinde pişirdikten sonra yiyen Kasapoğlu, fenalaştı.

HASTANEYE BAŞVURDU

Mide bulantısı ve kusma şikayetinde bulunan yaşlı kadın, İnebolu Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Burada ilk müdahalesi yapılan Kasapoğlu, ardından Kastamonu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan yaşlı kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yaşanan olay sonrasında jandarma ekipleri, Kasapoğlu’nun ikamet ettiği evde incelemelerde bulunarak mantarlardan numune aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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