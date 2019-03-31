Kastamonu'da MHP adayı Vidinlioğlu seçildi

Kesin olmayan sonuçlara göre, Rahmi Galip Vidinlioğlu 27 bin 106, AK Parti adayı Tahsin Babaş 17 bin 121 oy aldı.

Rahmi Galip Vidinlioğlu kimdir

Rahmi Galip Vidinlioğlu 1967 tarihinde, Taşköprü ilçesinde doğdu.

İlk, orta ve lise eğitimini Taşköprü ilçesinde tamamladı. 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni kazandı ve 1991 yılında mezun oldu.

9 yıl devlet hastanesinde göz hastalıkları uzmanı olarak çalıştı.

Daha sonra göz kliniği açan Vidinlioğlu, evli ve iki çocuk babasıdır.