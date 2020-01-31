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Kastamonu'da minibüs takla atarak tarlaya uçtu

Kastamonu’ta minibüsün takla atarak tarlaya uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İHA | 31.01.2020 - 06:25..
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İstanbul’dan Samsun istikametine giden 34 JV 2248 plakalı minibüs Kastamonu'nun Tosya ilçesi Çevlik kavşağına girdiği sırada havanın yağmurlu olması nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti.

TARLAYA UÇTU

Minibüs, kontrolden çıkarak önce karşı şeride geçti, sonra takla atarak tarlaya uçtu. Kazada Ramazan Ö. (30), Enes K. (30) ve Nigar K. (51) yaralandı. Kazada yaralanan 3 kişi olay yerine gelen 112 ambulansı ile Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından güvenlik güçleri inceleme başlattı.

Kastamonu'da minibüs takla atarak tarlaya uçtu

Kastamonu'da minibüs takla atarak tarlaya uçtu

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